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Adres tarifini çatıdaki otomobile göre yapıyor

- Sinop'ta kaporta ustası Günaydın, yaklaşık 15 yıl önce iş yerinin çatısına monte ettiği çalışır durumdaki 1976 model otomobil sayesinde adres soran müşterilerine kolaylık sağlıyor - Günaydın: - "Bazen yeni müşterilerimiz adres soruyorlar. Onlara sanayi içerisine girdiğiniz zaman çatılara bakın, çatısında otomobil bulunan iş yeri bizimdir diyoruz"

Adres tarifini çatıdaki otomobile göre yapıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta, bir kaporta ustası, yaklaşık 15 yıl önce iş yerinin çatısına monte ettiği çalışır durumdaki 1976 model otomobil sayesinde adres tarifi soran müşterilerini "çatısında otomobil bulunan" iş yeri olarak yönlendiriyor.

Kentte uzun yıllardır kaporta ustası olarak çalışan Hakkı Günaydın, yaklaşık 15 yıl önce bir arkadaşına ait olan ve hurdaya ayrılan çalışır durumdaki 1976 model otomobili müşterilerinin dikkatini çekmek amacıyla iş yerinin çatısına monte etti.

Yaptığı ilginç uygulama sayesinde müşteri sayısını artıran Günaydın, AA muhabirine, bir Trabzonlu olarak zaman zaman böyle ilginç yöntemlere başvurmayı sevdiklerini söyledi.

15 yıl önce çatıya monte ettikleri otomobilin yıllar içerisinde müşteri sayılarında artış yaşanmasını sağladığını belirten Günaydın, "Artık adres tarifini de ona göre yapıyoruz." dedi.

Günaydın, otomobilin çatıda yaptıkları 3 metre yüksekliğindeki iskele üzerinde durduğunu belirterek, "Açıkçası reklam amaçlı yaptığımız bir şey. Müşterilerin dikkatini çekmek istedik. Aynı zamanda vatandaş iş yerimizi artık kolayca bulabiliyor. Çünkü bazen yeni müşterilerimiz adres soruyorlar. Onlara sanayi içerisine girdiğiniz zaman çatılara bakın, çatısında otomobil bulunan iş yeri bizimdir diyoruz. Trabzonlu olduğumuz için böyle şeyleri daha fazla kafamızda canlandırabiliyoruz. Güzel tepkiler aldık." diye konuştu.

Otomobilin plaka bölümüne "Lazoğlu" yazdıran Günaydın, müşterilerin uygulamadan memnun kaldığını ifade etti.

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