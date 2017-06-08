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Adrese teslim iftarlık

- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yardıma muhtaç 2 bin 200 kişiye her gün dört çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor - Belediye Başkanı Özdemir: - "Üç yıldır aynı yöntemle ailelere ulaşmaya çalışıyoruz"

Adrese teslim iftarlık

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yardıma muhtaç 2 bin 200 kişiye her gün dört çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

Gölbaşı Belediyesi, üç yıl önce ramazanda başlattığı iftarlıkları evlere dağıtma uygulamasını bu yıl da sürdürüyor.

Ramazan öncesi muhtaç aileleri tek tek tespit eden ekipler, akşam saatlerinde kapıları çalarak plastik kaplardaki yemekleri ikram ediyor.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 170 eve günübirlik hazırlanan dört çeşit yemek götürdüklerini söyledi.

Ailelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Üç yıldır aynı yöntemle ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunların arasında 250 Suriyeli kardeşimiz de var. Yerel yönetimlerin bu yöntem ve usule dönmesinin daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum." dedi.

Evine yemek teslim edilen ilçe sakinlerinden Mustafa Ahmet ise belediyenin uygulamasından memnun kaldıklarını söyledi.

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