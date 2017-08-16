ADT sezonu

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), yeni sezonda perdesini "Deli Dumrul" oyunuyla açacak.

ADT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 tiyatro sezonunda ADT'de çoğunlukla kapalı gişe oynayan ve Direkler Arası Seyirci Ödülleri'nde "En İyi Prodüksiyon", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Özgün Müzik Tasarımı" dallarında ödül alan "İbiş'in Rüyası" adlı oyun ile adından sıkça söz ettiren usta rejisör Sabri Özmener, bu kez "Deli Dumrul" oyununu sahneleyecek.

Güngör Dilmen'in yazdığı oyunun rejisör yardımcılığını, ADT Sanattan Sorumlu Müdür Yardımcısı Gökhan Tüzün üstleniyor. Oyunda ADT Sanatçıları Orkun Yılmaz, Murat Bölük, Serkan Yakan ve Salih Bayraktar başrolleri üstleniyor.



Oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Namık Gürsoy, koreografisini Boğaç Özabakır ve müziğini ise Gürkan Çakıcı'nın hazırlayacağı kaydedildi.



"Deli Dumrul" oyunu, 4 Ekim'de tiyatro severlerin karşısına çıkacak.