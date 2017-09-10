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ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yangın

- Hastanenin ameliyathane kısmında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü

ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yangın

AYDIN (AA) - Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ameliyathane kısmında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ameliyathane kısmında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyathanede kesintisiz güç kaynakları olduğunu belirterek, "Elektrikler kesilse bile ameliyatın kesintisini önleyecek ve saniyesinde devreye giren bir cihaz. Bu cihazın bakımını yapan bir şahıs orada yaparken çok küçük bir patlamaya sebep oluyor ve cihaz yanıyor. Çocuk da kendi çıkardığı yangını kendisi söndürüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İçerideki plastiklerin yanmasından kaynaklı bir koku oluyor. Onun kokusu yüzünden acilde bulunan 3-5 hasta dışarıya çıkartılıyor, dumandan etkilenmesinler diye. Daha sonra her şey normale döndü sıkıntı yok." diye konuştu.

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