ASTANA (AA) - Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Kazakistan'daki Hükümetlerarası Konseyi Toplantısı'nda, birlik üyesi ülkeler arasında hava taşımacılığı ortak piyasasının oluşturulmasını öngören 2018-2020 dönemi iş planı kabul edildi.

Kazakistan Başbakanı Bahıtjan Sagintaev’in başkanlığında Astana'daki Hilton Oteli'nde AEB Hükümetlerarası Konseyi Toplantısı'na, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tigran Sarkisyan katıldı.

Toplantıda konuşan Kazakistan Başbakanı Sagintaev, AEB'nin iç piyasasında ve üçüncü ülkelerle yaptığı ticaret hacmindeki gelişmenin ortak çalışmaların göstergesi olduğunu belirterek, "Kazakistan'da AEB üyesi ülkeler ile çalışan 8 binden fazla şirket bulunuyor. Bu iyi bir gösterge. Biz ortak şirketler listesinin daha da genişletilmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Vietnam ile AEB arasında Mayıs 2015'te yapılan serbest ticaret bölgesi anlaşmasının olumlu sonuçlarını verdiğini kaydeden Sagintaev, Vietnam ile ticari ilişkileri etkinleştirdiklerini de söyledi.





- "Son 2 yılda yasal düzenleme alanında ciddi işler yapıldı"





Rusya Başbakanı Medvedev de gelecek yıl Rusya'nın AEB başkanlığını devralacağını belirterek, "Son 2 yılda yasal düzenleme alanında ciddi işler yapıldı. Başkanlık döneminde sınırlamaların kaldırılması olmak üzere güncel konulara ve geleceğe yönelik ihracatı destekleme, yatırım iklimi, iş standartları, uluslararası ortaklarla etkileşim gibi stratejik hedeflere öncelik vereceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov ise AEB'nin ditijal gündeminin oluşturulması, malları izleme mekanizması ve uluslararası ehliyetlerin karşılıklı kabul edilmesi gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, varılan fikir birliğinden memnun kaldığını ifade etti.

Yılbaşından bu yana Kırgızistan ekonomisinde olumlu dinamik kaydedildiğini ve bu yılın ilk yarısında ekonomik büyümenin yüzde 6,6 olduğunu belirten Ceenbekov, ülkesindeki büyümenin AEB ülkelerindeki ekonomik büyümeden kaynaklandığını söyledi.

Ceenbekov, "Bu yılın ocak-haziran aylarında Kırgızistan'ın AEB ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaret hacmi yüzde 12,2, ihracatı yüzde 20,6, ithalatı ise yüzde 6,3 arttı." dedi.





- Hava taşımacılığı alanında ortak hizmet piyasası





AEB Hükümetlerarası Konseyi Toplantısı'nın gündemini, AEB'nin dijital gündeminin hayata geçirilmesi, mal takibi mekanizmaları anlaşmasının hazırlanması, uçak kazalarını inceleme komisyonu oluşturma ve AEB ülkelerine Çin’den getirilen malların gümrük beyanının takip edilmesi oluşturdu.

Katılımcı ülkeler, AEB ülkeleri ile İran arasında serbest ticaret bölgesini oluşturma anlaşmasını sağlayacak geçici anlaşmanın hazırlanması, AEB ülkelerinde çalışanların emekliliğinin sağlanması, ulusal para birimleri ve AEB ülkelerinde verilen uluslararası ehliyetlerin karşılıklı kabul edilmesi konularını da ele aldı.

Toplantıda, AEB ülkelerinin hava taşımacılığı alanındaki taşımacılık siyasetinin hayata geçirilmesi için 2018-2020 dönemi iş planı kabul edildi. Söz konusu anlaşma ile hava taşımacılığı alanında ortak hizmet piyasasının oluşturulması öngörülüyor.

AEB'nin bir sonraki toplantısının Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılması kararlaştırıldı.



