AEÜ'nün 7 projesine 45 milyon lira bütçe

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite kapsamında desteklenmeye değer bulunan 7 proje için Kalkınma Bakanlığının 5 yıllığına 45 milyon liralık bütçe tahsis ettiğini söyledi.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" çerçevesinde 40 üniversite arasından seçilen pilot 5 yüksek öğretim kurumu arasında AEÜ'nün de bulunduğunu ifade etti.

Pilot üniversite kapsamında jeotermal ve tarım alanında hazırladıkları 7 projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Karakaya, bunların "Yem Bitkileri ve Tarım", "Ceviz Üretimi", "Jeotermal Seracılık", "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp", "Sporcu Rehabilitasyon Merkezi" ve "Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması" projeleri olduğunu kaydetti.

Projelerin kabul edilmesinin ardından bütçesinin de belirlendiğine işaret eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu proje, üniversitenin benzeşik üniversiteden kurtulma projesi. Bölgesel değerleri öne çıkarmak, markalaştırmak ve bu markalar üzerinden de ihtisaslaşmak en büyük hedefimiz. Bu, Türkiye'de ilk yapılan bir proje ve 5 pilot üniversiteden birisi biziz. Bununla da gurur duyuyoruz. Projelerimiz onaylandı. 5 yıllığına 45 milyon liralık bütçeyi kullanacağız. 2017 yılı ödeneğimizle çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki 4 eylem yılında onaylanan 7 projemizi hayata geçireceğiz."

Karakaya, Kırşehir'in bir tarım ve hayvancılık şehri olduğuna dikkati çekerek aynı zamanda Allah vergisi jeotermal su potansiyelinin bulunduğunu, üniversitenin uygulayacağı projeler ve sağlayacağı eğitimlerle birkaç alanda kenti marka haline getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



