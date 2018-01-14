AFAD Başkanı Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü Altan İdlib'de

İDLİB (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Suriye'nin İdlib ilini ve burada kurulan "Kelbit Umut Çadır Kenti"ni ziyaret etti.

Güllüoğlu, ziyaret sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı ile göç sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kampın altyapısının, geçen seneki Halep tahliyesi aşamasında olası göç dalgası için hazırlandığını söyleyen Güllüoğlu, "Hava saldırıları sürerse önümüzdeki günlerde göç dalgası devam edecek. Çünkü insanların, hava saldırılarına karşı yapacak bir şeyleri yok, mecbur göç etmeye devam edecekler. Bizler yardım kuruluşları olarak yeni kamplar kurmaya, var olanların kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Güllüoğlu, kamu ve sivil toplum kuruluşları yardımlarının koordinasyonunu sağlamaya çalıştıklarını kaydederek "Süreçte daha önemli olan barışı tesis etmek. Saldırılar devam ederse bize sadece kamp kurmak düşüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Güllüoğlu, Rusya ve İran'ın, Esed rejimi üzerinde baskıları artırarak hava saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı.

- "Çocukların, yaşlıların ve bebeklerin korunmaya ve gözetilmeye ihtiyacı var"

Güllüoğlu, Türk Kızılayı tarafından kurulan kampın tam olarak hazır olmamasına rağmen bir aileyi çadıra aldıklarını anlatarak "Bu aile 3 gündür yolda yatmış. Beş çocukları var, ikisi görme engelli. Çocukların yüzleri, kalpleri gülüyor. En sonunda bütün dünya bu çocuklara yer veremediği için sokakta yatmak zorunda kalmışlar. Burada çocukların, yaşlıların ve bebeklerin korunmaya ve gözetilmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

- Kızılaydan 3 bin kişilik kamp

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, havadan ve karadan yapılan saldırılar sonucunda insanların İdlib'in kuzeyine doğru gelmeye başladığını söyledi.

Saldırılar sonucunda İdlib'in kuzeyine gelen kişi sayısının 220 bine ulaştığını aktaran Altan, sözlerini şöyle sürdürdü

"Kızılay olarak AFAD ile birlikte İdlib'in Kelbit köyünde göç edenler için kamp kurduk. Kamp 3 bin kişilik olacak, önümüzdeki hafta hazır olacak. Kızılay olarak ayda 3 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırıyoruz. Giyim mağazalardan da 15 bin kişiye kıyafet yardımında bulunduk. Günlük 35 bin ekmek olan dağıtımımızı yarından itibaren artırarak 70 binin üzerine çıkaracağız."



