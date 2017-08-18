AFAD, deprem ve afetle ilgili projelere 4 milyon lira kaynak aktardı

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Deprem Araştırma Programı ile başta üniversiteler olmak üzere tüm kamu kurumları ve araştırma enstitülerinin deprem ile afet risklerini azaltma konularındaki 23 araştırma projesine bugüne kadar toplam 4 milyon lira kaynak aktardı.

AA muhabirinin AFAD yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2011'de Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından onaylanan ve 2012'de yürürlüğe giren Türkiye'nin deprem risklerini azaltmada ilk yol haritası niteliğindeki Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) risk azaltma faaliyetlerinde önemli bir yer tutuyor.

2014'te UDSEP-2023 kapsamındaki kısa dönem eylemlerini tamamlayan AFAD, afet risk azaltma çalışmalarına destek sunan Ulusal Deprem Araştırma Programı'nı başlattı.

Bu program kapsamında desteklenen "Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi" başlıklı proje, 2016'da "Türkiye Deprem Tehlike Haritaları" olarak güncellendi. Ayrıca, "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" revizyonu çalışmaları da tamamlanarak, yeni adıyla "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" olarak hizmete sunulacak.

- "Zayıf ve Kuvvetli Yer Hareketi ölçen 915 istasyon var"



Afet ve acil durum hizmetlerinin düzenlendiği kanunları gözden geçirerek güncelleyen AFAD, ulusal deprem stratejisine destek olmak üzere kurulan Ulusal Deprem Araştırma Programı ile başta üniversiteler olmak üzere kamu kurumları ve araştırma enstitülerinin deprem ve afet risklerini azaltma konularındaki araştırma projelerine maddi destek sağlıyor. Bugüne kadar toplam 23 projeye 4 milyon lira kaynak aktaran AFAD, 100'den fazla araştırmacının çalışmalarda yer alarak programdan yararlanmasına olanak tanıdı.

Deprem parametrelerinin kamuoyunda daha hassas ve kısa sürede açıklanmasında önemli mesafeler kat eden AFAD, Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) projesi kapsamında ulusal sismolojik gözlem ağında zayıf ve kuvvetli yer hareketlerini ölçen 915 gözlem istasyonunun açılışını gerçekleştirdi.

AFAD, bugüne kadar alınan deprem verilerinin, uluslararası standartta depolanarak, paylaşımının sağlanması ve deprem gözlem araştırmaları yapan kurum, kuruluş ve üniversiteler arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi'ni resmi olarak faaliyete geçirdi.

- "AFAD, 23 ülkeden 46 farklı kurum ve kuruluşun proje ortağı"

AFAD, deprem çalışmalarını uluslararası işbirliği ile geliştirerek, bu konuda veri paylaşımı ve ortak projelerle en güncel gelişmeleri takip ederken, bilgi, veri ve deneyimini de farklı ülkelerle paylaşıyor.

Bu kapsamda AFAD, Gürcistan, Macaristan ve Sırbistan ile devam eden karşılıklı veri paylaşımı işbirliğini, gelecek yıllarda başta Türkiye'ye komşu olan ülkelerle devam ettirmeyi hedefliyor. Deprem çalışmalarında ulaştığı nokta itibarıyla birçok uluslararası projeye paydaş olarak katılmak yönünde yoğun davet alan AFAD, bu kapsamda, AB HORİZON-2020 çerçevesinde, 23 ülkeden 46 farklı kurum ve kuruluşun yer aldığı Avrupa Yer Gözlem Sistemleri Projesi'nin proje ortaklığını yapıyor.