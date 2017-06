ANKARA (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ile imzalanan protokolün, AFAD'ın özellikle uluslararası kamuoyunda kendini daha net ve güçlü bir şekilde ifade edebilmesine olanak sağlayacağını söyledi.

AFAD ile BYEGM arasında iş birliği protokolü imzalanması dolayısıyla AFAD Genel Merkezinde tören düzenlendi. Törene AFAD Başkanı Bilden, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ve diğer yetkililer katıldı.

Bilden, AFAD'ın dünyada kriz yaşanan 5 kıtadaki 52 ülkeye yardım yaptığını belirterek, kurumun, arama kurtarma konusunda dünyada örnek gösterildiğini ifade etti.

AFAD'ın özellikle Suriye krizinin insani boyutunda etkin bir rol oynadığına dikkati çeken Bilden, Türkiye'deki 3 milyonu aşkın Suriyelinin 250 bininin çeşitli illerde kurulan 23 kampta misafir edildiğini anlattı.

Bilden, AFAD olarak, "Türkiye'nin dünyadaki kriz bölgelerine açılan penceresi" olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Faaliyetlerimizi her ne kadar uluslararası paydaşlarımızla ortak şekilde yürütsek de dünya kamuoyuna ulaşma konusunda bazı sorunlar yaşadığımız aşikardır. Bugün Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol, AFAD'ın özellikle uluslararası kamuoyunda kendini daha net ve güçlü bir şekilde ifade edebilmesine olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

Akarca da AFAD'ın dünyanın her yerinde gururla anılacak, önemli faaliyetlere imza atttığını kaydederek, "AFAD'ın gerçekleştirdiği büyük ve önemli çalışmalar, Türkiye'nin, dünyanın her bölgesinde her tür yetkilimizin, gururla anlattığı faaliyetler içerisinde bulunuyor. Bunları zaten anlatıyoruz ancak daha etkin bir şekilde anlatmak, yabancı gazetecilerin o gözle olaya bakması, faaliyetleri görmesi anlamında çok önemli bir protokolü imzalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, AFAD ile BYEGM arasında iş birliği protokolü imzalandı.