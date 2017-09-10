AFAD ve Kızılay'dan Arakan için yardım kampanyası

ERZURUM (AA) - Başbakan Yarımcısı Recep Akdağ çeşitli ziyaretler yapmak üzere geldiği Erzurum'dan Arakan'da yaşanan insani krize ilişkin açıklamalar yaptı.

Akdağ Erzurum'da, Yakutiye ilçesindeki Tortum yolunda bulunan bir otomobil firmasının açılış törenine katıldı.



Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Arakan'da yaşananlara için üzüldüklerini ve onlara duacı olduklarını belirterek, "Bütün dünya ülkelerini vazifeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onlarca devlet başkanıyla görüştü ama bunların ötesinde yapacaklarımız ve yapabileceklerimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki gün önce kendisine talimat verdiğini ifade eden Akdağ, "Biz Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay olarak kampanya başlatıyoruz. Diğer bazı sivil toplum kuruluşları da kampanya başlattılar. Arakanlı kardeşlerimize ve Bangladeş'e geçen ihtiyacı olan kardeşlerimize bir şekilde bu yardımları aktaracağız." diye konuştu.

- "Erzurum'dan Arakan'a ciddi destek bekliyoruz"

AFAD'ın çalışmalarının sürdüğünü anlatan Akdağ, "İnşallah bütün gönlümüzden gelen duyguları fiiliyata doğrudan yardım olarak Arakanlı kardeşlerimize çok daha geniş şekilde ulaştıracağız. Bunun ilk numunesini Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi bir ekiple yaptılar. Bundan şunun için bahsettim burada iş adamlarımız var, inşallah Erzurum'dan Arakan'a çok ciddi bir yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Erzurum, bölgenin lokomotif şehridir"

Erzurum'da yaşayan insanların iş sahibi olması ve kentin kalkınmasının Erzurumlu hemşehrilerinin refahı ve mutluluğu için gerekli olduğunu söyleyen Akdağ Erzurum'un bölgenin lokomotif şehri olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer biz Kuzeydoğu Anadolu'yu kalkındırmak istiyorsak ki elbette istiyoruz, o zaman Erzurum'u kalkındırmamız gerekir. Erzurum öteden beri Kuzeydoğu Anadolu'nun ticaret merkezidir. Zaman zaman bu hususta biraz gerilemeler olduysa da yine önümüzdeki süreçler bize gelecek vadediyor. Elbette bu Erzurumlular olarak bizim için önemli. Gerek sosyal ve kültürel özellikleriyle gerek tarihi gerek de ticari potansiyeli ve önümüzdeki günlerde daha da gelişecek olan sanayi potansiyeliyle Erzurum'un kalkınması çok önemli."

-"Kuzeydoğu Anadolu'nun kalkınmasına odaklanmış durumdayız"

Akdağ, kentin ve bölgenin kalkınması için iş adamlarına bölgeye yatırım yapmaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Erzurum'da söz konusu otomobil firmasının bölge bayiliğinin oluşturulmasında, yönetim kurulu başkanı Muammer Cindilli'ye teşekkür eden Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere gerçekten Kuzeydoğu Anadolu'nun kalkınması ve bu arada Erzurum'un kalkınmasına odaklanmış durumundayız. Devlet yatırımları olarak bunları yaptık. Şimdi ticaret ve sanayi erbabının daha çok yatırım yapması için elimizden gelenleri yapamaya devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanlarıyla kurdele kesti.