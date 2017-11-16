AFAD'dan Iraklı depremzedelere yardım eli

SÜLEYMANİYE (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Irak'ta 7,3 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden Süleymaniye'ye bağlı Halepçe ilçesinin köylerinde incelemelerde bulunarak, yardım malzemelerinin dağıtımına katıldı.

Güllüoğlu, içinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) de bulunduğu kalabalık bir ekiple Halepçe'nin Bamo köyüne ulaştı.

Depremzedeleri dinleyen, hasar gören binalarda incelemelerde bulunan Güllüoğlu, AFAD olarak depreme maruz kalan bir bölgenin en kötü zamanlarda ihtiyaç duyacağı her şeyi tertip ederek beraberlerinde getirdiklerini söyledi.

"Enkaz altında çok fazla kişinin kalmadığını görmek sevindirici bir haberdi"

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Süleymaniye'deki faaliyetleriyle ilgili şunları aktardı:

"AFAD olarak pazartesi sabahı kente ulaştık. Beraberimizde yardım malzemelerimizi de getirdik. Enkaz altında çok fazla kişinin kalmadığını görmek sevindirici bir haberdi. Halepçe'nin depremden en fazla etkilendiği yerlerden biri olan Bamo köyüne hem gıda malzemeleri hem çadır ve battaniye gibi yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Burası dağlık bir bölge olması nedeniyle depremin etkisiyle birçok büyük kaya parçası koparak yollara veya yol kenarlarına düşmüş durumda, o anlamda da bu çevre köyleri hakikaten depremi ucuz atlatmış diyebiliriz."

En çok çadıra ihtiyaç var

AFAD tarafından yapılan incelemeler sonucu arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bir ihtiyacın olmadığını gördükleri için hızlıca yardım faaliyetlerine başladıklarını ifade eden Güllüoğlu şöyle konuştu:

"Özellikle çevre köylerde yıkılan veya ağır hasar gören birçok evin olduğu bilgisini aldık. Tabii bu hasarlı evlerde insanlar yaşamaya korktukları için dışarıda kalmak zorundalar. Biz de bu yüzden acil olarak bölgeye çadır takviyesi yaptık. Önümüzdeki günlerde yine hem Irak Kızılayı hem de yerel yönetimler ile beraber yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün köyleri gezdim ve yapılarda inceleme yapma şansım oldu. Genel olarak tuğlaların üst üste konularak yapıldığı basit köy evleri, bu yüzden yıkılan veya çatlayan hasarlı birçok duvar var fakat sevindirici olan hayatını kaybeden insan sayısının az olması. Tabii bu bölgede yaşayan insanlar genelde hayvancılıkla geçimlerini sağlamakta, bu insanlar evlerini hemen yapma şansına sahip değiller, o yüzden en çok da çadır ihtiyaçları var."

Bamo köyünde depremin yol açtığı hasara ilişkin incelemelerini tamamladıktan sonra tırların taşıdığı gıda ve çadır malzemelerinin dağıtımına da yardımcı olan Güllüoğlu, aynı bölgedeki yaralı vatandaşlara UMKE'nin gerekli müdahaleyi yaptığını belirtti.

"En zor günümüzde bize desteğini esirgemeyen Türkiye devletine çok teşekkür ediyorum"

AFAD ekipleri, depremde evi ağır hasar gördüğü için dışarıda uyuyan 88 yaşındaki Şerif Ferec isimli vatandaşın çadırını kurdu, gıda ve battaniye yardımında bulundu.

UMKE tarafından sağlık kontrolünden geçirilen, yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken ihtiyar depremzede Ferec, yardımları ulaştıranlara dua etti.

AA muhabirine konuşan Ferec, "Depremde yuvarlanarak gelen taşlar nedeniyle kafamda yaralar oluştu, tek başıma yaşıyorum ve hastayım o yüzden kaçamadım. Daha sonra komşularımın yardımıyla kurtuldum. Üç gündür dışarıda ve soğukta uyuyorum. En zor günümüzde bize desteğini esirgemeyen Türkiye devletine çok teşekkür ediyorum. Çadır ve ilaç yardımında bulunan AFAD ekibinden de Allah razı olsun." dedi.

Muhabir: Yunus Keleş



