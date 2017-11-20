AFAD'dan otel personeline deprem eğitimi

İSTANBUL (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) iş birliğiyle otel çalışanlarına, deprem sırasında alınacak tedbirleri kapsayan "Acil Durum Farkındalık Eğitimi" verildi.

Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'de verilen eğitim nedeniyle düzenlen toplantıda konuşan AFAD'dan sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, kentin deprem riski altında olduğunu belirterek, kamu adına gerekli tedbirlerin alındığını ve alınmaya da devam edildiğini söyledi.

Otellerde yüzlerce, binlerce kişinin kaldığını belirten Cevheroğlu, şöyle devam etti:

"Deprem anında nasıl kaçabilirim, nasıl tahliye edebilirim. Bunun değerlendirilmesi gerekir. Afetin ne zaman, nerede, ne şekilde olacağı belli değil. İnsanlarda sadece kalıcı olan, onun korkusu. Deprem bizim için bir kader, bununla yüzleştik yüzleşeceğiz. Her tarihi eser, en az 2-3 deprem görmüş. Bu riski nasıl azaltabiliriz, daha az insan kaybına uğrayabiliriz. Derdimiz, gayemiz bu şekilde."

Turizmden sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de geçen yıl turizmde yaşanan sıkıntılara rağmen bu yılın 9 ayında sektörün yüzünün güldüğünün görüldüğünü belirterek, gerek toplantı ve kongre turizmi gerekse cruise gemileri ile ilgili ilave tedbirlerle bu yılki olumlu tablonun ileriye taşınarak daha iyi bir turizm yılı yaşanacağını söyledi.

Gültekin, otellerin deprem gibi afet hallerinde en güvenli alanlar olması gerektiğini vurguladı.



- "Otel çalışanları AFAD gönüllüsü olacak"



TÜROB Başkanı Timur Bayırdır, depremin ne zaman ve nasıl olacağının bilinmediğini ifade ederek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya sebebiyle doğal afetlere açık bir konumda olduğunu söyledi.

İstanbul'da deprem riskinin yüksek olduğunu dile getiren Bayındır, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda, ülkemizin sahil şeridinde ve komşularımızda yaşanan depremlerle maalesef ki deprem hadisesinin önemini bir kez daha hatırladık. Olası riskleri en aza indirmek adına AFAD ve birliğimiz arasında iş birliği başlatmıştık. Bu iş birliğiyle 2013 ile 2015 yılları arasında otellerde çalışan 5 binin üzerindeki personele yönelik 'Acil Durum Farkındalık Eğitimi' projesi kapsamında temel farkındalık eğitimleri verildi. Toplamda 10 bin otel çalışanına deprem eğitiminin verilmesi hedefleniyor."

Bu eğitimle çalışanların deprem bilincini artırmak, oluşacak zararlar ve kayıplar konusunda farkındalık oluşturmak ve önlem alınmasını teşvik etmek istediklerini vurgulayan Bayındır, bunun başlangıç olduğunu, devam edecek kapsamlı eğitimlerle otel çalışanlarının birer AFAD gönüllüsü olma yolunda ilerleyeceğini dile getirdi.

- "Toplumun tüm kesimleri depreme karşı önlem almak zorunda"

AFAD İstanbul İl Müdürü İbrahim Tarı, bu eğitim sayesinde otel çalışanlarının ve ailelerinin bu konuyla ilgili gerekli bilgiye kavuşacaklarını söyledi.

İstanbul'da olası depremin hasarlarının da büyük olacağını dile getiren Tarı, "Afetlere hazırlıkta 1999'dan sonra çok şey yapıldı. Deprem en büyük tehdit ve en büyük riskimiz. Can ve mal kaybı depremlerle olur. Korkmak normaldir. Ancak ne yapılacağını bilmek can ve mal kaybını azaltır. Toplumun tüm kesimleri, özellikle müesseseler, afete dönüşebilecek depreme karşı gerekli önlemi almak zorundadır." dedi.

Afete hazır Türkiye kapsamında afete hazır okul, aile ve iş yerlerine ilişkin eğitim projeleri üretildiğini anlatan Tarı, bugünkü eğitimle otellerin afete hazırlanacağını, binlere, 10 binlere ulaşan otel çalışanlarının ailelerinin de eğitileceğini, bu sayede hem otel hem iş yerlerinin hem de halkın afet bilincinde olmasının sağlanacağını kaydetti.

Eğitimler kapsamında AFAD'ın deprem tırı ile 7.3 büyüklüğündeki depremin simülasyonu gerçekleştirilecek.