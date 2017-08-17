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Afet yönetim stratejisi ve eylem planı hazırlanacak

- Deprem Danışma Kurulunca afetler konusunda bütüncül yaklaşımla ülke ölçeğinde afet yönetim stratejisi ve eylem planı hazırlanmasına karar verildi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde belediyelerin ve ilgili paydaşların da katılımı ile özellikle en riskli alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm faaliyetleri hızlandırılacak, bunun için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği ve yeni politikalar belirlenecek

Afet yönetim stratejisi ve eylem planı hazırlanacak

ANKARA (AA) - Deprem Danışma Kurulu toplantısında, afetler konusunda bütüncül yaklaşımla ülke ölçeğinde afet yönetim stratejisi ve eylem planı hazırlanarak uygulamaya alınmasına karar verildi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında dün yapılan Deprem Danışma Kurulu toplantısının sonuç bildirgesi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, 2012'de yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı (UDSEP-2023) belgesi, oluşturulacak politika laboratuvarları ile yeniden gözden geçirilerek eylemlerin alt kırılımları belirlenecek.

Afetler konusunda bütüncül yaklaşımla ülke ölçeğinde bir afet yönetim stratejisi ve eylem planı hazırlanarak uygulamaya alınacak.

AFAD, üniversiteler, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarınca deprem konusunda toplum tabanlı ortak çalışmalar ile afet ve deprem farkındalığını geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri artırılacak.

Afet yönetiminde afet risklerinin azaltılması konusuna odaklanılacak, afet gönüllülük sistemi geliştirilecek. Belirli bir program çerçevesinde ilk yardım eğitimi gibi toplumun afet direncini artırmaya yönelik eğitimler yaygınlaştırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde belediyelerin ve ilgili paydaşların da katılımıyla özellikle en riskli alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm faaliyetleri hızlandırılacak, bunun için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği ve yeni politikalar belirlenecek.

Depremlere sebep olan diri fay ve kaynak parametreleri belirlenecek ve bunların yürütülmesi kararlılıkla devam edecek.

Doğal Afetler Sigorta Sisteminin etkinleştirilerek yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler hızlandırılacak.


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Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıDeprem Danışma Kurulu Toplantısı
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