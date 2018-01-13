Afgan çocuğun kalbine

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Afganistan'daki iç savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığınan ve doğumundan bir yıl sonra kalbi delik olduğu belirlenen 10 yaşındaki Ali Rezayi, Zonguldaklı iyilikseverlerin destekleriyle İstanbul'da geçirdiği başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 4 ay önce Pençşir vilayetinden Zonguldak'a gelen ve maddi imkansızlıklar nedeniyle ülkesinde tedavi göremeyen Rezayi'ye, Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi ile 8 sivil toplum kuruluşundan oluşan "Zonguldak Ensarları" grubu tarafından yardım eli uzandı.

"Zonguldak Ensarları"nın gönüllü doktoru Bünyamin Altındal'ın destekleriyle İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan Ali Rezayi, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Nihat Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ali Rezayi'nin kalbinin delik olduğunu babasından öğrendiklerini söyledi.

Bu duruma çok üzüldüklerini ve bir şeyler yapmaya karar verdiklerini anlatan Aygün, "Sağlık konusunda öncülüğümüzü yapan Doktor Bünyamin Altındal, İstanbul'da bir hastaneyle görüştü, hemen araç temin ettik. Ali kardeşimizi babasıyla beraber gönderdik. Orada hem ücretsiz ameliyatı yapıldı hem de sağlığına kavuştu." diye konuştu.

- "Rabbim bu yardımları yapmayı herkese nasip etsin"

Aygün, Ali Rezayi'nin iyileşmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ali Rezayi'nin çocukluğundan beri bu sağlık sıkıntısı var. Fakat Afganistan'daki şartlar belli. Yaşadıkları yerlerde elektrik dahi yokmuş. Fakirlik var. Türkiye'ye gelmek ve ameliyat olmak nasip oldu bizlerin aracılığıyla. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'da 20 gün daha bakımı yapıldı. Daha sonra aileyi tekrar Zonguldak'a aldırdık. Şimdi Allah'a şükürler olsun ki burada okula da başladı. Sıcak yuvalarına yerleştiler. Şimdi sapasağlam. İnşallah yakın zamanda Türkçeyi öğrenecek."

Nihat Aygün, sığınmacıların her türlü sağlık sorununa ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Yaptığımız bu hizmetlerin karşılığında mutlulukları ve güzellikleri gördüğümüz vakit biz de yorulmak bilmiyoruz. Daha çok çalışmak istiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü yapılan işler bize mutluluk veriyor. Rabb'im bu yardımları yapmayı herkese nasip etsin. Bir tek mültecilerimize değil, ülkemizdeki bütün ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmak kadar güzel bir şey yok. Bütün dünya devletleri mülteci kardeşlerimize kapılarını kapatırken, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu kardeşlerimize kapılarımızı açtık. Sonuna kadar da açmaya devam ediyoruz. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Her an devletimizin yanındayız."

- "Doktorlar bize çok iyi davrandı"

Baba 52 yaşındaki Yasin Rezayi de oğlunun dünyaya geldikten bir yıl sonra kalbinde delik olduğunu öğrendiğini anlattı.

Maddi sıkıntıdan dolayı Afganistan'da ameliyatı gerçekleştiremediklerini aktaran Rezayi, "İran'a ve Pakistan'a da gitmeyi istedik. Ameliyat için bizden çok para istediler. Ondan sonra biz Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. Türkiye bize kucak açtı. Bize iyi davrandı." dedi.

Rezayi, oğlunun rahatsızlığını anlattığında kendilerine hemen yardımcı olunduğunu belirterek, "Bizi İstanbul'a gönderdiler. Hastanede bize çok iyi baktılar. Doktorlar bize çok iyi davrandı. Önce Allah sonra Türk milleti bize yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun. Türk insanları çok iyi. Nereye gitsem Türkiye'yi anlatacağım. Çocuğumun hastalığı sırtımda yük gibiydi. Şimdi iyileşti, ailece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ali Rezayi ise iyileştiği için mutlu olduğunu ifade ederek, kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

