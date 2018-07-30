Afgan işçiler İran'ı terk ediyor

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Rahimi, ulusal para birimi tümenin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi nedeniyle Afgan işçilerin İran'ı terk ettiklerini söyledi.

Rahimi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Meclisi'ndeki kapalı oturumda Afgan işçilerin İran'ı terk etmeleri konusunun ele alındığını belirtti.

Son günlerde İran tümenindeki ciddi düşüşe karşılık Afgan parasının değer kazandığını aktaran Rahimi, "Afgan parası bizim (İran) paramızdan daha değerli. Afganların İran'daki gelirleri son derece düştü. Gizli oturumda altyapı ve hizmet sektöründe çalışan Afganların yerine yüz binlerce işçinin temini konusu görüşüldü." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklaması sonrasında İran parasının dolar karşısında değer kaybetme süreci hızlandı.

Trump'ın açıklamasından önce 1 dolar yaklaşık 4 bin tümenden işlem görürken birkaç gün içinde 7 binler seviyesine çıktı. Tahran yönetiminin aldığı tedbirler de işe yaramadı ve dün serbest piyasada dolar 10 bin tümeni geçti.

Sovyetler Birliği'nin 1979 yılında Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan mülteci akını, ülkede yaşanan iç savaşlar ve istikrarsızlık sebebiyle 35 yıldan bu yana devam ediyor. İran'daki 1 milyon 500 bin civarındaki Afgan mülteciden yaklaşık üçte birinin oturum iznine sahip olmadığı belirtiliyor.