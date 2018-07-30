Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon teknoloji Amsterdam dünya
Susam teşvik edilmeli
Susam teşvik edilmeli
Pamuk desteği sevdi
Pamuk desteği sevdi
Altında hesap değişti
Altında hesap değişti
Trabzon ilk 5'te
Trabzon ilk 5'te
Mor soğana coğrafi işaret
Mor soğana coğrafi işaret

Afgan işçiler İran'ı terk ediyor

- İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Rahimi, ulusal para birimi tümendeki aşırı değer kaybı nedeniyle Afgan işçilerin İran'ı terk ettiklerini belirtti

Afgan işçiler İran'ı terk ediyor

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Rahimi, ulusal para birimi tümenin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi nedeniyle Afgan işçilerin İran'ı terk ettiklerini söyledi.

Rahimi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Meclisi'ndeki kapalı oturumda Afgan işçilerin İran'ı terk etmeleri konusunun ele alındığını belirtti.

Son günlerde İran tümenindeki ciddi düşüşe karşılık Afgan parasının değer kazandığını aktaran Rahimi, "Afgan parası bizim (İran) paramızdan daha değerli. Afganların İran'daki gelirleri son derece düştü. Gizli oturumda altyapı ve hizmet sektöründe çalışan Afganların yerine yüz binlerce işçinin temini konusu görüşüldü." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklaması sonrasında İran parasının dolar karşısında değer kaybetme süreci hızlandı.

Trump'ın açıklamasından önce 1 dolar yaklaşık 4 bin tümenden işlem görürken birkaç gün içinde 7 binler seviyesine çıktı. Tahran yönetiminin aldığı tedbirler de işe yaramadı ve dün serbest piyasada dolar 10 bin tümeni geçti.

Sovyetler Birliği'nin 1979 yılında Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan mülteci akını, ülkede yaşanan iç savaşlar ve istikrarsızlık sebebiyle 35 yıldan bu yana devam ediyor. İran'daki 1 milyon 500 bin civarındaki Afgan mülteciden yaklaşık üçte birinin oturum iznine sahip olmadığı belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Afgan Işçiler İran'ı Terkediyorİran MeclisiMuhammed Rıza Rahimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5