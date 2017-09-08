Afgan kadın kaybolan engelli oğlunu arıyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Afganistan uyruklu kadın İmam Khal Özbek, 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli oğlunun bulunmasını istiyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında kocasını kaybeden ve kolundan yaralanan, daha sonra 4 çocuğu ile Türkiye'ye sığınan 50 yaşındaki İmam Khal Özbek, kayıp başvurusunda bulunduğu zihinsel engelli çocuğunun akıbetini endişeyle bekliyor.

Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce 4 çocuğu ile Alaplı'ya yerleştiklerini ve 3 gün önce zihinsel engelli oğlu Azizullah Özbek'in (30) evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini anlattı.

Kayıp başvurusunda bulunduğu oğlu için meraklandığını ve bir an önce bulunması için yardım istediğini ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 yıl önce Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında eşim yaşamını yitirdi. Ben de elimden yaralandım ve felç kaldım. Dört çocuğumla Türkiye'ye sığındık. Yaklaşık 3 ay önce Alaplı'ya yerleştik. Diğer 2 çocuğum burada çalışıyor. Benim 30 yaşında Azizullah Özbek isimli zihinsel engelli oğlum var. 3 gün önce haber vermeden evden çıkmış. Kendisinden hiçbir haber alamıyoruz. Zihinsel engelli olduğu için hayatından endişe ediyorum. Emniyete gittim. En son iye zabıtaya geldim. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum."