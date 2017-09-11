Afgan ressam yakut taşıyla Erdoğan'ı resmetti

MEZAR-I ŞERİF (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Genç Afgan ressam ve taş sanatçısı Lutfullah Ahrar, 2,5 kilogram yakut taşıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini yaptı.

Ahrar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakut taşı işlemeli resmini hazırlamak için yaklaşık 2,5 ay uğraştığını söyledi.

Daha 10 yaşındayken resim çizmeye başladığını belirten Ahrar, bu konuda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu bildirdi.



Ahrar, resmin yaklaşık bin 300 dolara mal olduğunu ve masrafın Afganistan Cümbüş Partisi Genel Başkanı Batur Dostum tarafından karşılandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını hiç kaçırmadığını ve televizyonlardan izlediğini dile getiren Ahrar, Erdoğan'ı yaptığı hizmetlerden ve yardımlardan dolayı çok sevdiğini vurguladı.

Yakut taşı işlemeli resmin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılmasını isteyen Ahrar, ''Erdoğan, dünyada mazlumları ve Müslümanları savunan tek liderdir, onun için canımızı vermeye hazırız'' dedi.

Yakut taşından eliyle yaptığı resimle Erdoğan'a olan sevgisini göstermek istediğini anlatan Ahrar, dünya Türklerinin böyle bir lidere sahip oldukları için kendilerini çok şanslı hissetmesi gerektiğini ifade etti.

Ahrar, Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da resmini kara kalemle çizdiğini belirtti.

- Türkiye'de eğitime hazırlanıyor

Liseyi ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin uzak bir köyünde tamamlayan Ahrar, girdiği Türkiye Bursları sınavını kazanarak Türkiye'de eğitimini sürdürmeye hazırlanıyor.

Türkiye'ye geldikten sonra sanatını daha da ilerletmek istediğini bildiren Lutfullah Ahrar, eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönerek halkına yardım etmek istediğinin altını çizdi.

Ülke içinde yapılan resim yarışmalarında birçok ödül alan Ahrar, çok sayıda ünlü kişinin yumurta kabuğundan, ağaçtan resmini hazırladığını ancak yakut taşından ise ilk kez Erdoğan'ı resmettiğini söyledi.

Ahrar, tek arzusunun Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu sözlerine ekledi.



