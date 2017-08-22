Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Afgan sığınmacılardan Atina'da protesto

- Ülkelerine dönmek istemeyen sığınmacılar gösteri yaptı

Afgan sığınmacılardan Atina'da protesto

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ülkelerine dönmek istemeyen bir grup Afgan sığınmacı gösteri düzenledi.

Klafthmonos Meydanı'ndaki Göç Politikaları Bakanlığı binası önünde toplanan yaklaşık 100 sığınmacı, AB Komisyonu Temsilciliğine yürüdü.

"Kampları kapatın" yazılı dövizler taşıyan grup, ırkçılık karşıtı sloganlar attı.

Sığınmacılar, Afganistan'ın güvenli olmadığını belirterek ekonomik göçmen değil savaştan kaçan sığınmacılar olduklarına dikkat çekti.

Grup, olaysız şekilde dağıldı.

Avrupa ülkelerine giden sınırların kapatılması nedeniyle ülkede 60 binin üzerinde sığınmacı yaşıyor. Yunanistan'da sırasıyla en fazla Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen sığınmacılar bulunuyor.

Geçen yıl şubat ayında AB ile Afganistan arasında imzalanan Geri Kabul ve Mali Yardım Anlaşması'yla Avrupa'ya gelen Afgan sığınmacıların iadesi kolaylaştırılmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganistanSığınmacıYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5