Afgan sığınmacılardan Atina'da protesto

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ülkelerine dönmek istemeyen bir grup Afgan sığınmacı gösteri düzenledi.
Klafthmonos Meydanı'ndaki Göç Politikaları Bakanlığı binası önünde toplanan yaklaşık 100 sığınmacı, AB Komisyonu Temsilciliğine yürüdü.
"Kampları kapatın" yazılı dövizler taşıyan grup, ırkçılık karşıtı sloganlar attı.
Sığınmacılar, Afganistan'ın güvenli olmadığını belirterek ekonomik göçmen değil savaştan kaçan sığınmacılar olduklarına dikkat çekti.
Grup, olaysız şekilde dağıldı.
Avrupa ülkelerine giden sınırların kapatılması nedeniyle ülkede 60 binin üzerinde sığınmacı yaşıyor. Yunanistan'da sırasıyla en fazla Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen sığınmacılar bulunuyor.
Geçen yıl şubat ayında AB ile Afganistan arasında imzalanan Geri Kabul ve Mali Yardım Anlaşması'yla Avrupa'ya gelen Afgan sığınmacıların iadesi kolaylaştırılmıştı.