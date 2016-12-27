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Afganistan, davet edilmediği Moskova toplantısına tepkili

KABİL (AA) - Afganistan'dan kimsenin davet edilmediği Afganistan için Pakistan-Çin-Rusya Üçlü Diyalog toplantısının üçüncüsü bugün yapılıyor.Moskova'da yapılacak üçlü toplantıya Afganistan'dan kimsenin davet edilmemesi yetkililerin...

Afganistan, davet edilmediği Moskova toplantısına tepkili

KABİL (AA) - Afganistan'dan kimsenin davet edilmediği Afganistan için Pakistan-Çin-Rusya Üçlü Diyalog toplantısının üçüncüsü bugün yapılıyor.

Moskova'da yapılacak üçlü toplantıya Afganistan'dan kimsenin davet edilmemesi yetkililerin tepkisini çekti.

Meclis Başkanı Abdulrauf İbrahimi, yaptığı konuşmasında, ''Moskova toplantısını Afganistan'ın içişlerine müdahale olarak görüyoruz, Afganistan'dan kimsenin olmadığı toplantıyı kınıyoruz.'' dedi.

Afganistan hükümetinin, komşu ve bölge ülkelerine yönelik net bir diplomasisinin olması gerektiğini ifade eden İbrahimi, böyle bir durumda hükümet yetkililerinin sessiz kalmamasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Şekib Mustagni de Afganistan için yapılan ve Afganların davet edilmediği toplantının, ülkedeki durumun ciddiyetini anlatmada yetersiz olacağını söyledi.

Afgan yetkililerinin içinde bulunmadığı böyle toplantıların endişeleri de beraberinde getireceğini dile getiren Mustagni, Afganistan'ın bu toplantının organizatörlerinden açıklama beklediğini kaydetti.

Afganistan için Pakistan-Çin-Rusya Üçlü Diyalog toplantısının ikincisi 2013 yılında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistançinPakistanRusya
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