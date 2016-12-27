Afganistan için Pakistan-Çin-Rusya üçlü diyalog toplantısı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da 3. Afganistan konulu Pakistan-Çin-Rusya üçlü diyalog toplantısı düzenlendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya, Çin ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcileri Moskova'da bir araya geldi.

Katılımcılar, Afganistan'da güvenliğin kötüleşmesi, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin etkinliğini artırmasından duyulan endişeyi dile getirerek Afganistan'da ulusal uzlaşı sürecini desteklemeye devam etme kararı aldı.

Toplantıda BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri Rusya ve Çin'in, Kabil hükümeti ile Taliban arasında barışçıl diyalog kurma çalışmaları çerçevesinde bazı şahısların yaptırım listesinden çıkartılması konusunda daha esnek davranmaya hazır olduğu ifade edildi. Görüşmelere Afganistan'ın katılmasının da memnuniyetle karşılanacağı belirtildi.

Moskova'daki görüşmeye Afganistan tepki göstermişti.

Afganistan Meclis Başkanı Abdulrauf İbrahimi, ''Moskova toplantısını Afganistan'ın içişlerine müdahale olarak görüyoruz, Afganistan'dan kimsenin olmadığı toplantıyı kınıyoruz.'' demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Şekib Mustagni de Afganistan için yapılan ve Afganların davet edilmediği toplantının, ülkedeki durumun ciddiyetini anlatmada yetersiz olacağını söylemişti.

Afganistan için Pakistan-Çin-Rusya Üçlü Diyalog toplantısının ikincisi, 2013 yılında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmıştı.



