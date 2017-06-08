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Afganistan'da 10 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.Nangarhar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nagusi ve Çınar köylerinde...

Afganistan'da 10 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nagusi ve Çınar köylerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik havadan ve karadan operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 10 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, ölenlerin arasında yabancı uyrukluların da bulunduğu kaydedildi.

Bölgede devam eden operasyonda sivil halkın zarar görmediği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanKotNangarhar
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