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Afganistan'da 3 ABD askeri öldü

- ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın doğusunda 3 Amerikan askerinin öldüğünü, 1 askerin de yaralandığını bildirdi

Afganistan'da 3 ABD askeri öldü

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın doğusunda meydana gelen olayda 3 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Achin bölgesinde bir Afgan askerinin ABD askerlerine ateş açması sonucu, 3 Amerikan askerinin öldüğü, yaralan 1 askerin ise tahliye edilip tedavi altına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Pentagon, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin kısa sürede açıklanacağını kaydetti.

Aynı olayla ilgili olarak önceki saatlerde Afganistan Nangarhar Valiliği bir açıklama yapmış, Achin bölgesinde bir Afgan askerinin ABD askerlerine ateş açması sonucu 2 ABD askerinin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistanPentagon
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