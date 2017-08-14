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Afganistan'da 3 yardım görevlisi öldürüldü

ANKARA (AA) - Afganistan’ın batısında meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.Gur vilayeti Emniyet Sözcüsü İkbal Nizami, olayda yaşamını yitiren 3 kişinin ABD hükümetinden...

Afganistan'da 3 yardım görevlisi öldürüldü

ANKARA (AA) - Afganistan’ın batısında meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Gur vilayeti Emniyet Sözcüsü İkbal Nizami, olayda yaşamını yitiren 3 kişinin ABD hükümetinden mali destek alan ve petrol üreten ülkelerde halkın bu konudaki sorunlarını inceleyen Catholic Relief Services (CRS) adlı kurum bünyesinde görev yaptığını aktardı.

Nizami, yaralanan bir kişinin de CRS ile bir bağlantısı olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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Anahtar Kelimeler:
AfganistanGurYardım Görevlisi
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