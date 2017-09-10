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Afganistan'da 33 sivil kaçırıldı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Terör örgütü DEAŞ ve Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde 33 sivili kaçırdı. Kuş Tepe Kaymakamı Aminullah Amin, terör örgütü DEAŞ'ın Kuş Tepe'den Şibirgan şehrine gitmekte...

Afganistan'da 33 sivil kaçırıldı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Terör örgütü DEAŞ ve Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde 33 sivili kaçırdı.

Kuş Tepe Kaymakamı Aminullah Amin, terör örgütü DEAŞ'ın Kuş Tepe'den Şibirgan şehrine gitmekte olan sivilleri taşıyan aracı Çakma Çukur bölgesinde durdurarak içindeki 13 sivili, Taliban'la bağlantısı olduğu gerekçesiyle kaçırdığını belirtti.

Öte yandan Taliban militanlarının da Cüzcan'ın Derzab ilçesinden Şibirgan şehrine giden 20 sivili, Kuş Tepe'nin Gardan bölgesinde DEAŞ örgütüne destek verdiği gerekçesiyle kaçırdığını ifade eden Amin, her iki örgüt tarafından kaçırılan sivillerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini söyledi.

Amin, Taliban'ın kaçırdığı sivillerin DEAŞ'ın kontrolündeki bölgede yaşadığını söyledi.

Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz bir açıklama yapılmazken, Taliban ile DEAŞ üyeleri arasında dün Kuş Tepe'de yaşanan çatışmada, 3 Taliban militanı ile 2 DEAŞ mensubu ölmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
AfganistanCüzcan
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