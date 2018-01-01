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Afganistan'da 9 Taliban üyesi teslim oldu

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 9 Taliban üyesi silahlarını bırakarak teslim oldu.Cüzcan Valisi Mevlevi Lütfullah Azizi, 9 militanın kendi istekleri ve ellerindeki silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim...

Afganistan'da 9 Taliban üyesi teslim oldu

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 9 Taliban üyesi silahlarını bırakarak teslim oldu.

Cüzcan Valisi Mevlevi Lütfullah Azizi, 9 militanın kendi istekleri ve ellerindeki silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Teslim olan örgüt üyelerine iş imkanı sağlanması için çabaladıklarını ifade eden Azizi, Taliban mensuplarının teslim olmasının bölgedeki güvenlik için önemli olduğunu belirtti.

Cüzcan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Ekrem de Cüzcan'da Yüksek Barış Konseyinin faaliyete başlamasından bu yana 862 örgüt üyesinin teslim olduğunu kaydetti.

Konseyin yürüttüğü Barış Programı çerçevesinde silah bırakan militanlara maddi destek ve iş imkanı sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanCüzcanTaliban
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