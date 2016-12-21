Afganistan'da 98 ton uyuşturucu imha edildi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de son bir yılda ele geçirilen 98 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi.

Kabil'in Deh Sabz bölgesinde kamyonetlerle ve sıkı güvenlik önlemleri altında taşınan uyuşturucunun imha işleminde Narkotikle Mücadele Bakan Yardımcısı Baz Muhammed Ahmedi de hazır bulundu.

Törende konuşan Ahmedi, Afganistan'daki teröristlerin finans kaynağının uyuşturucu olduğunu vurgulayarak uyuşturucunun Afgan halkı için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ahmedi, imha edilen 98 ton uyuşturucunun Kabil'de son bir yılda ele geçirildiğini ifade ederek aynı dönemde 702 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandığını belirtti.

Dünyada haşhaştan elde edilen uyuşturucuların yüzde 90'ının üretildiği Afganistan'da bir milyondan fazla kişi uyuşturucu kullanıyor. 35 milyon nüfuslu Afganistan, en fazla uyuşturucu bağımlısının bulunduğu ülke kabul ediliyor.

Taliban örgütünün en büyük geçim kaynağı olan haşhaş tarlalarının yok edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Örgütün, 2005-2008 yıllarında haşhaştan 600 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.



