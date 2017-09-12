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Afganistan'da ABD karşıtı gösteri

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Parvan vilayetinde, ABD karşıtı gösteri düzenledi.Parvan'ın Karabag bölgesinde toplanan göstericiler ''ABD'ye ölüm'', ''Biz ABD'yi istemiyoruz'' ve ''ABD'nin ülkede sivillere...

Afganistan'da ABD karşıtı gösteri

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Parvan vilayetinde, ABD karşıtı gösteri düzenledi.

Parvan'ın Karabag bölgesinde toplanan göstericiler ''ABD'ye ölüm'', ''Biz ABD'yi istemiyoruz'' ve ''ABD'nin ülkede sivillere yönelik saldırıları durdurulsun'' sloganları attı.

Göstericiler adına konuşan Karabag Alimler Şurası Başkanı Mevlevi Subhanallah, ABD'nin Afganistan'da sivillere yönelik saldırılarının durdurulmasını istediklerini söyledi.

ABD'nin Afganistan halkının canıyla oynanaması gerektiğini ifade eden Subhanallah, ''ABD eğer sivillere yönelik saldırılarını durdurmazsa Afgan halkı ABD'ye karşı ayaklanacaktır.'' dedi.

Subhanallah, ülkedeki yabancı güçlerin Afganistan'daki tüm kesimlere saygı duyması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistanParvan
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