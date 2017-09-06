Afganistan'da Arakan protestosu

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde toplanan bir grup Afgan, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik katliamı protesto etti.

Myanmar'daki Müslümanları hedef alan şiddet olaylarına dikkati çekmek için şehir merkezindeki Ravzai Şerif bölgesinde gösteri düzenlendi.

Göstericiler, "Myanmar'daki soykırımı durdurun", "Burma'daki Müslümanlara yönelik vahşeti durdurun" "Yaşasın Türkiye", "Yaşasın Erdoğan" ve "Kahrolsun ABD" sloganları attı.

Protestoda konuşan Belh Alimler Şurası Başkanı Muhammed Şah Adili, Arakanlı Müslümanlara yapılanların insanlık dışı olduğunun altını çizdi.

İslam dünyasının bu olay karşısında birleşerek hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Adili, "Allah Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömür versin, onun dışında Arakanlı Müslümanları savunan kimse yok." dedi.

Belh İl Şura Vekili Gulam Sahi Lalai de Myanmar'da Müslümanları hedef alan saldırıları kınadıklarını belirterek Arakanlı Müslümanların arkasında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Arakanlı Müslümanları savunan ve onlara yardım eden tek ülke olduğuna işaret eden Lalai, "Erdoğan'ın daima mazlumların yanında yer alması bizim için de gurur vericidir. Biz de böyle bir liderin arkasındayız. Onun gibi insanları Allah başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.