Afganistan'da Bağımsızlık Günü kutlanıyor

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki kutlamalarda yüzlerce kişi, ellerindeki Afgan bayrakları ile ''Yaşasın Afganistan'' sloganı atarak şehir merkezine yürüdü.
Kutlamalar kapsamında halk oyunları gösterisi sunulurken, kent merkezindeki Afganistan'a bağımsızlığını kazandıran Kral Emanullah Han'ın heykeline çelenk konuldu.
Burada konuşma yapan Belh Vali Yardımcısı Muhammad Başir Tavhidi, Afganistan'ın bağımsızlığını elde etmesinin üzerinden 98 yıl geçmesine rağmen halen ülkenin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Terör sorununun Afganistan'ı derinden etkilediğini ifade eden Tavhidi, ülkedeki sorunların günü geldiğinde mutlaka çözüleceğini belirtti.
Tavhidi, Afganistan'da istikrarın sağlanmasını istemeyenler olduğunu vurgulayarak, ülkeye huzurun geleceğine inandıklarını kaydetti.
Afganistan, 1919 yılında Kral Emanullah Han döneminde İngiltere'den bağımsızlığını elde etmişti.
Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat