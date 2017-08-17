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Afganistan'da bir ABD askeri öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldüğü bildirildi.Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, DEAŞ'a karşı Afgan güvenlik güçleriyle...

Afganistan'da bir ABD askeri öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, DEAŞ'a karşı Afgan güvenlik güçleriyle ülkenin doğusunda düzenlenen operasyonda bir ABD askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon sırasında yaralanan ABD ve Afgan askerlerinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, ABD askerinin Nangarhar'ın Açin ilçesindeki operasyonda yaşamını yitirdiğini söyledi.

ABD askerleri, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda Afgan güvenlik güçlerine destek veriyor.

ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 8 bin 400 askeri bulunuyor.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da söz konusu operasyonda 45 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

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ABDAfganistanDEAŞNATO
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