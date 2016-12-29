Afganistan'da bir Hint öldürüldü

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetine yıllar önce yerleşen bir Hint silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kunduz valiliğinden yapılan açıklamada, Narmon Sing adındaki Hint kökenli Afganistan vatandaşının Kunduz şehrinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.
Saldırıda yaşamını yitiren Narmon Sing'in 30 yıl önce Kunduz'a yerleştiği belirtildi.
Sing'in Kunduz'daki Sihler ve Hindular Vakfının temsilcisi olduğu belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.