Afganistan'da camiye saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkent Kabil'in Kale-i Naccara bölgesinde Hazara Şiilerine ait İmam Zaman camisine saldırı düzenlendiği bildirildi.
Güvenlik yetkilileri, saldırganlardan birinin caminin girişinde üzerindeki bombayı patlattığını diğer saldırganların cami içinde rastgele ateş açmaya başladığını açıkladı.
Saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışmanın sürdüğü kaydedilirken ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
Cuma namazı sırasında gerçekleşen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Görgü tanıkları, saldırganların camidekileri rehin aldığını aktardı.