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Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Takhar kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.İl Emniyet Müdürü General Faqir Muhammed Jawzjan, yerel bir milis kuvvetine bağlı olan saldırganın,...

Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Takhar kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürü General Faqir Muhammed Jawzjan, yerel bir milis kuvvetine bağlı olan saldırganın, caminin içine ateş açtığını açıkladı.

Jawzjan, açılan ateş sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını ifade etti.

Milis kuvvetlerin yöneticisi ile cami Vaizi Maulvi Mafuz arasında ihtilaf olduğunu belirten Jawzjan, saldırının hedefi olan Mafuz'un yara almadan kurtulduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanSilahlı Saldırı
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