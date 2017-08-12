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Afganistan'da çatışma: 13 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada evlerine havan topu isabet eden 13 sivil öldü.Feryab vilayeti Emniyet Müdürü General Dilaver Şah Dilaver, dün gece çıkan çatışmada...

Afganistan'da çatışma: 13 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada evlerine havan topu isabet eden 13 sivil öldü.

Feryab vilayeti Emniyet Müdürü General Dilaver Şah Dilaver, dün gece çıkan çatışmada sivillere ait bir eve 2 havan topunun isabet ettiğini, olayda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dilaver, olayda 3 sivilin de yaralandığını belirterek ateşin hangi taraftan açıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Olayın soruşturulması için bölgeye heyet gönderildiği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
13 SivilAfganistanTaliban
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