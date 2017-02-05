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Afganistan'da çığ bir köyü yuttu

- Çığ altından şu ana kadar 45 cansız bedenin çıkartıldığını öğrenildi

Afganistan'da çığ bir köyü yuttu

KABİL (AA) - Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nuristan vilayetinde bir köyün çığ altında kaldığı bildirildi.

Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum, birkaç gündür il genelinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle Nuristan'ın Bargimatal ilçesine bağlı Hafasi köyünün çığ altında kaldığını söyledi.

Şimdiye kadar çığ altından 45 cansız bedenin çıkartıldığını ifade eden Kayyum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vali Kayyum, çığ düşmesi sonucu 11 kişinin de yaralandığını, çığ altında kalan köye ulaşım sağlanamadığını vurguladı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken köyde 500 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan ülkenin Badahşan, Herat, Parvan ve Bamyan vilayetlerinde sert geçen kış koşulları nedeniyle son 2 gün içinde, çığ düşmesi ve soğuk havaya bağlı olarak 37 kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistançığNuristan
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