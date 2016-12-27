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Afganistan'da DEAŞ köylülere saldırdı: 3 ölü

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin bir köyün saldırarak evleri ateşe verdi, 3 kişiyi kurşuna dizdi.Cüzcan Vali Yardımcısı Abdurahman Mahmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ...

Afganistan'da DEAŞ köylülere saldırdı: 3 ölü

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin bir köyün saldırarak evleri ateşe verdi, 3 kişiyi kurşuna dizdi.

Cüzcan Vali Yardımcısı Abdurahman Mahmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanların, Derzab ilçesinin Gerimcer köyüne saldırdığını belirtti.

Mahmudi, DEAŞ üyelerinin köydeki bazı evleri ateşe verdiğini ve 3 sivili kurşuna dizdiğini söyledi. Teröristlerin 2 sivili de beraberinde götürdüğü belirtildi.

Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Türkistani de bölgede örgüte karşı yakın zamanda operasyon başlatılacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanCüzcanDEAŞDerzab
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