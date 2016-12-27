Afganistan'da DEAŞ köylülere saldırdı: 3 ölü

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin bir köyün saldırarak evleri ateşe verdi, 3 kişiyi kurşuna dizdi.
Cüzcan Vali Yardımcısı Abdurahman Mahmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanların, Derzab ilçesinin Gerimcer köyüne saldırdığını belirtti.
Mahmudi, DEAŞ üyelerinin köydeki bazı evleri ateşe verdiğini ve 3 sivili kurşuna dizdiğini söyledi. Teröristlerin 2 sivili de beraberinde götürdüğü belirtildi.
Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Türkistani de bölgede örgüte karşı yakın zamanda operasyon başlatılacağını açıkladı.