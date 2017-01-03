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Afganistan'da DEAŞ'a karşı protesto

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde terör örgütü DEAŞ protesto edildi.Herat valilik binası önünde toplanan gruptakiler, DEAŞ üyelerinin son zamanlarda camilere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını...

Afganistan'da DEAŞ'a karşı protesto

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde terör örgütü DEAŞ protesto edildi.

Herat valilik binası önünde toplanan gruptakiler, DEAŞ üyelerinin son zamanlarda camilere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyarak, "Sivilleri öldürmek cinayettir" ve "Biz adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Göstericiler adına konuşan Ahmad Ali Cebreili, cami gibi kutsal mekanlara saldıranların İslam düşmanı olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin böyle saldırıların önüne geçmede yetersiz kaldığını savunan Cebreili, teröristlerle mücadelede birlik çağrısında bulundu.

Sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteri olaysız son buldu.

İki gün önce Herat kentinde Şiilerin gittiği bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi yaralanmıştı.


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AfganistanDEAŞHeratPROTESTO
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