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Afganistan'da emniyet müdürüne bombalı saldırı

- Saldırıda Gazne vilayetinin Çagatu ilçe emniyet müdürü hayatını kaybetti

Afganistan'da emniyet müdürüne bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinin Çagatu İlçe Emniyet Müdürü İshak Calili'nin uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazne Emniyet Müdürü Muhammad Zaman, ilçenin Gulburi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Çagatu İlçe Emniyet Müdürü İshak Calili'nin aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda, emniyet müdürünün öldüğünü ifade eden Zaman, aracının da kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise emniyet müdüründen başka iki korumasının da öldüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanÇagatuGazneTaliban
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