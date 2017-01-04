Afganistan'da güvenlik güçlerinin konvoyuna saldırı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde güvenlik güçlerinin konvoyuna saldırı düzenledi.



Badahşan İl Şura Başkanı Abdullah Naci, operasyon için Yaftal Bala bölgesine giden güvenlik güçlerinin konvoyuna militanların saldırdığını belirtti.



Naci, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.



Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ve yaralanan güvenlik görevlilerinin sayısının 30 olduğu iddia edildi.