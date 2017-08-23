Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape İnternet üzerinden satış ekonomi ihracat
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezi Laşkargah şehrinde, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı...

Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezi Laşkargah şehrinde, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla şehir merkezinden geçen askeri konvoyu hedef aldığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Zuvak, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Laşkargah Hastanesinden yapılan açıklamada ise saldırıda yaralanan 42 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırıda 3 askeri aracın hasar gördüğü kaydedilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganistanHelmandLaşkargah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5