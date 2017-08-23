Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezi Laşkargah şehrinde, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla şehir merkezinden geçen askeri konvoyu hedef aldığını belirtti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Zuvak, 25 kişinin yaralandığını söyledi.
Laşkargah Hastanesinden yapılan açıklamada ise saldırıda yaralanan 42 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.
Saldırıda 3 askeri aracın hasar gördüğü kaydedilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.