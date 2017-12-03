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Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar...

Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin motosiklete yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın birinci bölgesinde patlattığını söyledi.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Celalabad kentinde dün peş peşe meydana gelen 3 patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
AfganistanCelalabadNangarhar
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