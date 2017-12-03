Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin motosiklete yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın birinci bölgesinde patlattığını söyledi.
Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Celalabad kentinde dün peş peşe meydana gelen 3 patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.