Afganistan'da Kapisa İl Alimler Şurası Başkanı öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayeti Alimler Şurası Başkanı Gül Muhammed Hanifyar, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kapisa Valiliği Sözcüsü Kais Kaderi, Kapisa vilayeti Alimler Şurası Başkanı Hanifyar'ın korumasıyla evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda Başkan ve bir korumasının hayatını kaybettiğini söyleyen Kaderi, saldırganların motosikletle kaçtığını bildirdi.
Ayrıca Kaderi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.