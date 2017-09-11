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Afganistan'da Kızılhaç görevlisi öldürüldü

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde, Uluslararası Kızılhaç Komitesinde görevli bir yabancı kadının öldürüldüğü bildirildi.Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şir Can Durani, AA muhabirine yaptığı...

Afganistan'da Kızılhaç görevlisi öldürüldü

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde, Uluslararası Kızılhaç Komitesinde görevli bir yabancı kadının öldürüldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şir Can Durani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'teki Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait hastanede çalışan kadının, kurum içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Durani, hastaneye silahını gizleyerek giren saldırganın güvenlik güçlerince yakalandığını ve sorgusunun sürdüğünü belirtti.

Öldürülen kadının kimliği açıklanmazken saldırıyı üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanKızılhaçMezar-ı Şerif
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