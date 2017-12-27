Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Afganistan'da maden ocağında göçük

- Göçük altında kalan 5 madenci öldü

Afganistan'da maden ocağında göçük

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan'da kömür ocağında meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybetti.

Samangan Valiliği Sözcüsü Sıddık Azizi, Dere-i Suf Bala ilçesindeki Dehene-i Tura kömür madeninde göçük meydana geldiğini açıkladı.

Azizi, göçük olduğunda madende bulunan 10 kişiden 4'ünün kurtulduğunu, 5'inin cesedinin bulunduğunu söyledi.

Sözcü Azizi, Samangan'da bulunan madenlerin birçoğunda kaçak kazı yapıldığını kaydetti.

Madende mahsur kalan bir işçinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganistanSamangan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5