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Afganistan'da milletvekilinin evine intihar saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde Bağımsız Milletvekili Zahir Kadir'in evine düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani,...

Afganistan'da milletvekilinin evine intihar saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde Bağımsız Milletvekili Zahir Kadir'in evine düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Kadir'in evinin önünde patlattığını söyledi.

Saldırıda, Kadir'in iki korumasının yaşamını kaybettiğini ifade eden Hogyani, bir korumasının da yaralandığını belirtti.

Hogyani, ikinci saldırganın ise evin içerisine girmeye çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırı esnasında evinde bulunan milletvekili Zahir Kadir'in ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanCelalabadNangarhar
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