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Afganistan'da NATO konvoyuna bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Parvan vilayetine bağlı ve ABD'nin en büyük hava üssü Bagram'da, NATO konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.Bagram Kaymakamı Abdul Şukur Kuddusi, intihar eylemcisinin,...

Afganistan'da NATO konvoyuna bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Parvan vilayetine bağlı ve ABD'nin en büyük hava üssü Bagram'da, NATO konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Bagram Kaymakamı Abdul Şukur Kuddusi, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla Bagram üssü yakınlarında NATO konvoyunu hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 3 sivilin yaralandığını ifade eden Kuddusi, yabancı askerlerden can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise olayda çok sayıda yabancı askerin öldüğünü iddia etti.

NATO'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanBagramNATO
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