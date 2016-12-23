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Afganistan'da polis 5 meslektaşını öldürdü

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir polisin 5 meslektaşını silahla öldürdüğü bildirildi.Kunduz Emniyet Amiri Masum Haşimi, Kunduz'un Khan Abad ilçesinin Çartut bölgesindeki karakolda görev yapan polislerden...

Afganistan'da polis 5 meslektaşını öldürdü

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir polisin 5 meslektaşını silahla öldürdüğü bildirildi.

Kunduz Emniyet Amiri Masum Haşimi, Kunduz'un Khan Abad ilçesinin Çartut bölgesindeki karakolda görev yapan polislerden birinin, 5 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

Saldırganın, meslektaşlarını öldürdükten sonra silahları da alarak bölgeden uzaklaştığını ifade eden Haşimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırganın kendilerine çalıştığını iddia etti.

Yaklaşık yedi ay önce de Uruzgan vilayetinde 3 polis, 6 mesai arkadaşını öldürmüştü.

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