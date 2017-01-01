Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Afganistan'da Taliban Almar ilçesine saldırdı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesine geniş çaplı saldırı düzenledi.Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Birinci Tugay Komutanı General Cennet Gul Karukhil, AA...

Afganistan'da Taliban Almar ilçesine saldırdı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesine geniş çaplı saldırı düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Birinci Tugay Komutanı General Cennet Gul Karukhil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 400 militanın Almar'ın çevresindeki polis karakollarına saldırdığını belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmada yedi militanın öldürüldüğünü kaydeden Karukhil, dört militanın yaralandığını söyledi.

Karukhil, çatışmada bir korucunun yaşamını yitirdiğini, beş güvenlik görevlisinin yaralandığını vurguladı.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AfganistanAlmarFaryabTaliban
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.