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Afganistan'da Taliban komutanı öldürüldü

- Güvenlik güçlerinin Gazne vilayetinde yürüttüğü operasyonda öldürülen Cihadi'nin, örgütün önde gelen komutanlarından olduğu açıklandı

Afganistan'da Taliban komutanı öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Taliban örgütünün önde gelen komutanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.

Gazne Emniyet Müdürü General Aminullah Amarkhil, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Gazne'nin Ab Band ilçesinde Taliban'a karşı yürüttüğü operasyonda, örgütün önde gelen komutanların Molla Firuz Cihadi'nin öldürüldüğünü belirtti.

Operasyonda ayrıca 14 militanın öldürüldüğü bilgisini veren Amarkhil, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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AfganistanGazneOperasyonTaliban
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