Afganistan'da Taliban'a karşı operasyon

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'a karşı düzenlenen operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Kunduz Emniyet Müdürü General Kasim Cengelbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Kunduz'un Buz Kandahari, Alçin ve Hazrat Sultan bölgelerinde örgüte yönelik operasyon başlattığını belirtti.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğünü ifade eden Cengelbağ, 15 militanın da yaralandığını söyledi.
Cengelbağ, öldürülenler arasında örgütün iki önemli üyesinin de bulunduğunu kaydederken operasyon sonucu 4 köyün Taliban'dan temizlendiğini vurguladı.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 2 askerin öldüğü iddia edildi.